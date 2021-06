Adler holen Stürmer aus Russland

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Die Adler Mannheim basteln weiter am Kader für die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Wie der achtfache Deutsche Meister am Freitag mitteilte, wird der Angreifer Nigel Dawes zur neuen Spielzeit in die Kurpfalz wechseln. Der in Winnipeg geborene Kanadier mit kasachischem Pass spielte in der zurückliegenden Spielzeit in der multinationalen KHL für den Klub Ak Bars Kazan. In Mannheim unterzeichnet Dawes einen Vertrag bis 2023.

"Ein Musterprofi"

"Nigel ist ein Musterprofi. Er legt seit vielen Jahren sehr viel Wert auf seine körperliche Fitness, arbeitet täglich unglaublich hart", sagte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara über den 36-Jährigen. "Seine Einstellung gepaart mit seinem Torriecher, dem Auge für die Mitspieler und dem Spielverständnis machen ihn zu einem sehr wertvollen Spieler, der uns ohne jeden Zweifel weiterhelfen wird."

Gedraftet von den New York Rangers

Dass Dawes über viel Talent und Torgefahr verfügt, wurde bereits in jungen Jahren deutlich. In den ersten beiden Spielzeiten in der Western Hockey League brachte es Dawes in 159 Hauptrunden- und Playoff-Partien für Kootenay Ice auf sagenhafte 153 Scorerpunkte (75 Tore/78 Vorlagen). Sein Torinstinkt und seine Fähigkeit, Mitspieler in Szene zu setzen, machten ihn auch für NHL-Clubs interessant. 2003 drafteten ihn die New York Rangers in der fünften Runde an Position 149.

Nach dem Draft und zwei weiteren Spielzeiten bei Kootenay, in denen Dawes seine Punktausbeute noch einmal steigern konnte, absolvierte er 2005/06 seine erste Profisaison bei Hartford Wolf Pack, dem Farmteam der Rangers, wo er ebenfalls zu überzeugen wusste. In 77 Hauptrundenspielen erzielte der 1,73 Meter große und 91 Kilogramm schwere Linksschütze 35 Tore und verbuchte 32 Assists, in der Endrunde kamen in 13 Partien weitere zwölf Punkte hinzu.

Erfolgreichster nicht-russische Torschütze der KHL

In den darauffolgenden Jahren spielte Dawes weiterhin in Nordamerika und pendelte zwischen NHL und AHL. Insgesamt stehen 223 Partien in der besten Liga der Welt für die Rangers, Phoenix Coyotes, Calgary Flames, Atlanta Trashers und die Montréal Canadiens sowie weitere 182 AHL-Partien in seiner Vita.

293 Treffer und 257 Vorlagen in 608 KHL-Partien

Zur Saison 2011/12 wechselte Dawes zu Barys Astana. Sieben Spielzeiten spielte er für das kasachische KHL-Team, ehe er zu Avtomobilist Yekaterinburg wechselte und letztlich bei Ak Bars Kazan landete. In zehn Jahren absolvierte Dawes 608 KHL-Partien, in denen ihm 293 Treffer und 257 Vorlagen gelangen.