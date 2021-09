Adler Mannheim auf Achtelfinalkurs

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Die Mannheimer Adler haben die Revanche für die 1:5-Hinspielniederlage geschafft, besiegten am Samstagabend in der heimischen SAP-Arena den finnischen Eishockeymeister Rauman Lukko mit 2:1 nach Penalty-Shootout und löste damit Lukko auf dem ersten Tabellenplatz in der Vorrundengruppe C der Champions Hockey League (CHL) ab. Matchwinner war Nigel Dawes, der nicht nur den entscheidenden Penalty verwandelte, sondern auch den späten Ausgleich in der regulären Spielzeit erzielt hatte.

„Wir haben sehr gut als Team gearbeitet, viel richtig gemacht und gegen einen starken Gegner ordentlich mitgehalten“, befand der Mannheimer Torschütze, der im Sommer aus Russland zu den Kurpfälzern gestoßen ist Der in Winnipeg, Kanada, geborene Stürmer mit dem kasachischen Pass soll bei den Adlern eine tragende Rolle in der neuen Spielzeit einnehmen. Wie wertvoll er sein kann, zeigte der Sechsunddreißigjährige am Samstag. Dawes lobte aber vor allem einen Teamkollegen: Torhüter Dennis Endras, der die Mannheimer mit zahlreichen Paraden im Spiel hielt und im Penaltyschießen keinen Treffer zuließ. „Dennis hat dafür gesorgt, dass wir immer eine Chance auf den Sieg hatten. Wir haben im letzten Drittel unser bestes Hockey gezeigt“ sagte Dawes.

„Wir können in jedem Fall stolz auf uns sein, jeder hat alles gegeben“, sagte Adler-Trainer Gross, machte aber klar, dass noch Luft nach oben ist: „Wir müssen in der neutralen Zone noch solider, kompakter, schneller agieren. Aber über weite Strecken der Partie ist uns das schon ganz gut gelungen.“ Mit einem Sieg am 6. Oktober bei Lausanne HC könnten sich die Adler für das Achtelfinale qualifizieren.

Tore: 0:1 Repo (10:32), 1:1 Dawes (53:00), 2:1 Dawes im Penaltyschießen. – Schiedsrichter: Schrader/Hunnius (Dorsten/Berlin). – Zuschauer: 3822. – Strafminuten: 8/12. – Beste Adler-Spieler: Endras, Dawes.

CHL, Vorrunde, Gruppe C

Adler Mannheim – Rauman Lukko n. P. 2:1

HC Lausanne – Cardiff Devils 2:0

1. Adler Mannheim 4 15:8 8

2. Rauman Lukko 4 11:6 8

3. HC Lausanne 4 6:9 5

4. Cardiff Devils 4 6:15 3