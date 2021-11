Adler Mannheim behaupten Tabellenführung

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Eine Niederlage und ein knapper Sieg - das ist die Bilanz der Mannheimer Adler vom Wochenende in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Die Adler besiegten am Sonntag die Nürnberg Ice Tigers mit 3:2 (1:0, 0:1, 1:1) nach Penaltyschießen und bleiben Tabellenführer. Nach nur 41 Sekunden gelang Andrew Desjardins die Mannheimer Führung. Im Mittelabschnitt vergaben die Mannheimer in Überzahl das 2:0 (28./29. Minute). Die Adler gingen fahrlässig mit ihren Chancen um. Das rächte sich: Stoa traf zum Ausgleich (39.). Der gleiche Spieler brachte die Franken dann sogar mit 2:1 (45.) in Front. Die Mannheimer antwortete schnell. Markus Eisenschmids traf erst den Pfosten (46.), kurz danach erzielte Thomas Larkin das 2:2 (47.). "Das zweite Nürnberger Tor hat bei uns nochmals Kräfte freigesetzt", sagte Larkin später. Nach torloser Verlängerung behielten die Adler im Penaltyschießen die Nerven. Borna Rendulic und Nigel Dawes überwanden den Nürnberger Goalie Niklas Treutle, während Felix Brückmann beide Nürnberger Versuche parierte. Matthias Plachta war nicht dabei, weil bei einer routinemäßigen Testung am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Bei der 0:1-Nederlageam Freitag bei den Schwenninger Wild Wings war Plachta noch dabei. Gegen das Sschlusslicht taten sich die Adler schwer. Die Wild Wings nutzten ihr erstes Powerplay: Ken Andre Olimb überwand Dennis Endras zum 1:0 (12.). In der Folge verhinderte der Adler-Keeper mehrmals das zweite Gegentor. Im zweiten und dritten Abschnitt drückte die Mannheimer vergeblich auf den Ausgleich.