Adler Mannheim bleiben Spitze

MANNHEIM - (bore). Die Mannheimer Adler machen weiter einen sehr soliden Eindruck in der laufenden DEL-Saison. Die Kurpfälzer Eishockey-Cracks besiegten am Mittwoch in der SAP-Arena die Augsburg Panther mit 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Es war der achte Sieg im neunten Spiel für das Team von Trainer Pavel Gross. Matchwinner war wieder einmal Goalie Dennis Endras, der befand: „Wir sind froh, dass wir drei Punkte mitnehmen konnten.“

Gross zeigte sich nach dem Sieg im 100. Aufeinandertreffen beider Teams erleichtert: „Wir haben ein schnelles Eishockeyspiel gesehen, in dem die Panther Chancen auf die Führung hatten. Doch Dennis war unser bester Mann.“

Im ersten Drittel waren die Adler besser, doch die größte Chance hatte Augsburg. Jaroslav Hafenrichter lief frei auf Schlussmann Endras zu, scheiterte aber (17.). Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs waren die Augsburger dem ersten Treffer näher. Doch auch Alex Lambacher brachte die Scheibe nicht an Endras vorbei (24.). Kurz vor dem Drittelende gelang Denis Reul mit einem Schlagschuss von der blauen Linie die etwas schmeichelhafte Mannheimer Führung (39.). Im Schlussdurchgang spielten die Adler mit etwas mehr Zug zum Tor. Felix Schütz staubte zum 2:0 (48.) ab. Augsburg gab aber nicht auf. Samir Kharboutli nutzte einen Fehler der Adler-Defensive zum 1:2 (51.), doch da war ja noch Endras, der den Sieg festhielt.

Torschütze Reul übte nach dem Arbeitssieg Selbstkritik. „Wir waren nicht gut. Aber wir haben einen Weg gefunden, den Sieg einzufahren. Wir müssen einfacher spielen, gerade, wenn wir nicht unser bestes Hockey aufs Eis bringen. Dann ist es wichtig, die Scheibe auch einfach mal tief zu spielen und sich voll auf unser Spiel zu fokussieren.“

Im Spiel bei den Straubing Tigers am Freitag, 18.30 Uhr, wollen die Adler die Tabellenführung verteidigen. Die erste Begegnung beider Teams am ersten Weihnachtsfeiertag gewannen die Adler 3:0. Straubing hat erst sieben Punkte geholt und ist Vorletzter. Am Sonntag sind die Mannheimer erneut auf dem Eis. Dann kommt der Dritte Ingolstadt um 17 Uhr in die SAP-Arena.

Tore: 1:0 Reul (39:28), 2:0 Schütz (47:48), 2:1 Kharboutli (50:01). – Schiedsrichter: Kohlmüller/Rantala (Erding/Finnland). – Strafminuten: 8/6. – Beste Spieler: Endras, Schütz/Keller, Kharboutli.