Adler Mannheim: Das große Zittern, Teil zwei

Entscheidung vertagt: Wolfsburgs Max Görtz (rechts) schirmt den Puck gegen Mannheims Ben Smith ab. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WOLFSBURG - Die nächste Serie - das nächste alles entscheidende dritte Spiel. Der Nervenkitzel in den verkürzten Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist groß. Nach der 1:2-Niederlage nach Verlängerung am Mittwochabend bei den Grizzlys Wolfsburg stehen die Adler Mannheim als Topfavorit erneut kurz vor dem Aus.

Mark Katic (39. Minute) war im zweiten Halbfinale in Wolfsburg einziger Torschütze für das beste Hauptrundenteam. Für Wolfsburg glich zunächst Sebastian Furchner (47.) aus, dann sorgte Anthony Rech in der Verlängerung (66.) für den Erfolg der Niedersachsen.

Dementsprechend zugeknöpft gab sich Mannheims Cheftrainer Pavel Gross nach dem "Sudden Death" in der Autostadt: "Wir haben 40 Minuten solide gespielt, aber im letzten Drittel waren die Wolfsburger stärker. Den Schwung haben sie in die Verlängerung mitgenommen und letztlich den Siegtreffer erzielt. In der Serie steht es jetzt 1:1, am Freitag geht's weiter."

Wie schon im Viertelfinale gegen Straubing fällt die Entscheidung auch gegen Wolfsburg im dritten und letzten Spiel. Wer gewinnt, zieht ins Finale ein. Wer verliert, für den ist Sommerpause. Da würde es den Adlern auch nichts helfen, dass sie in der ebenfalls verkürzten Hauptrunde die Liga dominiert hatten. "Wir dürfen aber nicht negativ sein, sondern müssen positiv bleiben", fordert Gross, der mit den Grizzlys 2011, 2016 und 2017 im Finale gestanden und mit den Adlern 2019 den letzten in der DEL ausgespielten Titel gewonnen hatte. Im Jahr 2020 war die Saison nach der Hauptrunde ohne Meisterkür abgebrochen worden.

Was Mannheims Erfolgstrainer Pavel Gross vom verkürzten Play-off-Format hält, ist längst bekannt. Als besonders scharfer Kritiker hatte sich der gebürtige Tscheche hervorgetan - und heftig geschimpft. "Das ist ein Foul am Eishockey, ein Rückfall in die 80er-Jahre, eine Lachnummer in ganz Europa", kritisierte Gross.

Doch nun müssen sich die Adler erneut der schwierigen Situation stellen. Sicher ist: Wolfsburg kann am Freitag in der menschenleeren SAP-Arena (20.30 Uhr/Magenta-Sport) befreit aufspielen, die Niedersachsen haben nichts zu verlieren.

Die Adler sind die "All-or-Nothing-Situationen" gewöhnt. Sie haben gegen Straubing bewiesen, dass sie damit umgehen können. Gegen die Niederbayern lagen die Adler im dritten und entscheidenden Viertelfinal-Spiel zehn Minuten vor Schluss mit 0:3 hinten, ehe sie binnen fünf Minuten ausglichen und sich den Seriensieg in der Overtime schnappten.

"In den Play-offs ist es oft so, dass das Momentum wechselt. Die ersten zwei Drittel waren sehr gut, wir hatten aber auch etwas Pech im Abschluss. Wolfsburg spielt defensiv sehr gut, lässt nicht so viel zu und macht es uns natürlich schwer. Wir schauen jetzt nach vorne", sagte Stürmer Felix Schütz.

In der anderen Halbfinal-Serie fügten die Eisbären Berlin dem Favoriten-Schreck ERC Ingolstadt die erste Niederlage in den diesjährigen Play-offs zu und erzwangen mit dem 3:2 nach zweimaligem Rückstand ebenfalls ein entscheidendes Spiel drei am Freitag. Jene beiden Teams, die sich am Freitagabend durchsetzen, treffen sich bereits am Sonntag (14.30 Uhr) zum ersten von höchstens drei Finalduellen.