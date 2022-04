Adler Mannheim: "Das ist alles schon ein Wahnsinn"

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Die Mannheim Adler haben sich nach einem Kraftakt das Entscheidungsspiel gegen die Eisbären Berlin in der Halbfinalserie der Deutschen-Eishockeyliga (DEL) erkämpft. Die Mannschaft von Chefcoach Bill Stewart gewann vor 11 512 Zuschauern mit dem 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)-Heimerfolg das zweite Duell gegen den Favoriten nacheinander und glich in der Best-of-five-Serie zum 2:2 aus. Die entscheidende Partie Nummer fünf findet am Donnerstag um 19.30 Uhr in Berlin statt.

Matchwinner der Adler war ein Spieler, der am Sonntag in Begegnung drei nicht spielte. Nationalspieler Markus Eisenschmid hatte von Stewart eine Pause bekommen - und erzielte am Dienstagabend sieben Minuten vor Schluss den Mannheimer Siegtreffer. "Das ist alles schon ein Wahnsinn", schmunzelte der Siegtorschütze nach der Begegnung. Eisenschmid sagte: "Es war in den letzten beiden Partien mitentscheidend, dass wir in Führung gehen konnten. Wir hatten immer eine passende Antwort auf einen Treffer der Eisbären. Wir haben wenig Fehler gemacht und immer an den Sieg geglaubt." "Für die Liga ist es grandios, wie beide Teams hier auftrete", freute sich Coach Stewart.

Matthias Plachta (6.) brachte die Adler in Front. Zachary Boychuk (19.) und Kevin Clark (35.) drehten dann die intensive Partie. Borna Rendulic (37./Penalty) und Nigel Dawes (39.) sorgten für eine 3:2-Führung der Adler. Doch Kai Wissmann (40.) erzielte kurz vor Ende des Schlussdrittels den Ausgleich. Im Schlussdrittel verteidigten die Mannheimer ganz stark.

Angreifer Matthias Plachta war einer der besten Adler auf dem Eis. "Wir haben alles reingeworfen, aber nun müssen wir in Berlin noch einmal an das Maximum gehen, wir haben eine Chance", sagte der Nationalspieler. Serge Aubin, der Coach der Eisbären, sagte: "Es ist eine enge Angelegenheit. Es entscheiden Kleinigkeiten, Millimeter." Der Berliner Coach betont:"Wir haben das ganze Jahr gekämpft, um das Heimrecht zu haben, nun ist es so weit." Bill Stewart betonte: "Wir haben die negativen Gedanken nach den beiden Niederlagen zur Seite gepackt, es wird weiter um Kleinigkeiten gehen. Berlin hat sich in den vergangenen Jahren eine Winner-Kultur gearbeitet." Die Adler wollen das auch.

Tore: 1:0 Plachta (5:29), 1:1 Boychuk (18:41), 1:2 Clark (34:48), 2:2 Rendulic (36:32/Penaltyschuss), 3:2 Dawes (38:51), 3:3 Wissmann (39:46), 4:3 Eisenschmid (52:45). - Schiedsrichter: MacFarlane (USA) /Rantala (Finnland). - Strafminuten: 8 - 6. - Zuschauer: 11512 - Beste Spieler: Plachta - Clark.