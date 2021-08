Adler Mannheim feiern Kantersieg bei den Cardiff Devils

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Die Eishockey-Cracks der Mannheimer Adler haben einen Start nach Maß in die neue Auflage der Champions Hockey League (CHL) hingelegt. Das Team von Trainer Pavel Gross gewann sein erstes Pflichtspiel in dieser Saison bei den Cardiff Devils mit 5:0 (3:0, 1:0, 1:0).

Denis Reul hatte nach Spielschluss doppelt gute Laune. Vor der Partie wurde der 32-Jährige, der in seine 13. Saison bei den Adlern geht, zum Mannschaftskapitän gewählt. Reul wurde damit Nachfolger von Ben Smith, der den Klub verlassen hat. „Es ist mir eine Ehre, aus einer Reihe von großartigen Führungsspielern von der Mannschaft gewählt worden zu sein“, sagte Reul, der in der vergangenen Runde Co-Kapitän war. Seine Assistenten sind in dieser Runde Andrew Desjardins, David Wolf, Joonas Lehtivuori und Korbinian Holze. Das Quintett bildet den Mannschaftsrat.

Reul hatte nach der Partie vor 2836 Zuschauer auch gute Laune wegen des Ergebnisses. Die Adler ließen gegen die Devils, die in der britischen Liga zu den Top-Teams gehören und in den vergangenen Jahren regelmäßig in der CHL am Start waren, nichts anbrennen und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. „Wir sind furios gestartet und haben es danach nicht mehr aus der Hand gegeben“, analysierte der neue Kapitän. Jordan Szwarz traf zum 1:0 (1.). Joonas Lehtivuori (10.) und Moritz Wirth (11.) legten nach. Cardiff kam nur selten zu Chancen. Das, was auf das Mannheimer Gehäuse kam, war sichere Beute von Goalie Dennis Endras.

Borna Rendulic erhöhte in Überzahl auf 4:0 (32.), und nachdem die Mannheimer anfangs des Schlussabschnitts eine Unterzahl überstanden, fälschte Angreifer Andrew Desjardins einen Schlagschuss von Wirth unhaltbar für Devils-Torhüter Carruth zum 5:0 (44.) ab. Danach ließen es die Adler ruhiger angehen.

Bereits am Samstag, 18 Uhr, geht es für die Adler in der CHL weiter. Die Mannheimer treten beim finnischen Meister Lukko Rauma an, der zum Auftakt 2:3 nach Verlängerung gegen den Schweizer Erstligisten Lausanne HC verlor.

Tore: 0:1 Swartz (0:57), 0:2 Lehtivuori (9:22), Wirth (10:24), 0:4 Rendulic (31:25), 0:5 Desjardins (43:21). – Strafminuten: 8/6. – Beste Spieler: Carruth/Szwarz.