Adler Mannheim gewinnen das Lotteriespiel

MANNHEIM - Dritter Sieg in Folge für die Mannheimer Adler in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL): Am Montagabend gewann die Mannschaft von Trainer Pavel Gross beim ERC Ingolstadt mit 5:4 (0:2, 2:2, 2:0, 0:0) nach Penaltyschießen. Am Mittwoch gibt es die Revanche. Dann kommen die Bayern um 19.30 Uhr in die SAP-Arena.

Pavel Gross sprach nach dem Erfolg von einem „komischen Spiel“. Was dem Mannheimer Trainer aber gefiel, waren Kampfstärke und Nehmerqualitäten seiner Mannschaft: „Wir haben Charakter gezeigt und bewiesen, dass wir zurückkommen können. Penaltyschießen ist dann immer etwas Lotterie.“

Die Mannheimer lagen schnell 0:2 zurück. Ingolstadt war das bessere Team; Torhüter Dennis Endras hielt die Adler im Spiel. Dann ging es hin und her. Andrew Desjardins verkürzte auf 1:2 (28.), Chris Borque konterte zum 3:1 (29.). Und auch nachdem Markus Eisenschmid der erneute Mannheimer Anschlusstreffer gelang, hatte Ben Marshall die Antwort parat (34.).

Im Schlussdrittel warfen die Adler alles nach vorne – mit Erfolg. David Wolf (42.) und Desjardins 71 Sekunden vor Schluss trafen zum 4:4. Die Verlängerung blieb torlos. Boran Rendulic entschied mit dem letzten Versuch im Penaltyschießen das Spiel für die Adler. „Wir haben nie aufgegeben und wurden belohnt“, befand Stürmer Desjardins.

Am Mittwoch erwarten die Mannheimer nun den Tabellensechsten Ingolstadt zu Hause. „Gegen Mannschaften, die ein derart gutes Forecheck spielen, müssen wir die Scheibe schneller nach vorne bewegen“, sagte Desjardins. Mit einem Sieg könnten die Adler den zweiten Platz verteidigen und näher an Spitzenreiter Eisbären Berlin rücken. Coach Gross wird wohl wieder den gleichen Kader wie am Montag zur Verfügung haben.

Tore: 1:0 DeFazio (7:12), 2:0 Storm (8:38), 2:1 Desjardins (27:17), 3:1 Bourque (27:47), 3:2 Eisenschmid (31:56), 4:2 Marshall (33:30), 4:3 Wolf (41:37), 4:4 Desjardins (58:49), 4:5 Rendulic (im Penaltyschießen). – Schiedsrichter: Rekucki/Rantala (USA/Finnland). – Zuschauer: 2511. – Strafminuten: 2:4. – Beste Spieler: Marshall/Endras.