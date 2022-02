Adler Mannheim haben keine lange Pause

Jetzt teilen:

MANNHEIM - (bore). Und wieder sind die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) durch eine Spielabsage aus dem Rhythmus gebracht worden. Die für Mittwochabend angesetzte Begegnung bei den Augsburger Panther war aufgrund zahlreicher Corona-Fälle beim Gegner abgesetzt worden. Eine lange Pause droht den Adlern aber nicht, denn bereits am heutigen Freitag (19.30 Uhr) wartet mit den Iserlohn Roosters die nächste Heimaufgabe. Und am Sonntag (19 Uhr) steht das Spiel bei der Düsseldorfer EG an.

Die Vorfreude auf Freitag bei den Adlern ist groß. In der heimischen SAP-Arena dürfte es wieder richtig laut werden, bis zu 9000 Zuschauer sind zugelassen. Adler-Trainer Pavel Gross hofft, dass der eigene Anhang seiner Mannschaft einen Schub verpasst.

Gegen Iserlohn sind die Adler zwar Favorit, unterschätzen will Gross den Gegner deshalb aber keinesfalls. In Iserlohn kassierte Mannheim eine 0:2-Niederlage, zu Hause siegten die Adler mit 6:1.

Die Stürmer Ruslan Iskhakov und Luca Tosto fallen wohl noch verletzt aus. Nationalspieler David Wolf muss noch eine Sperre absitzen, kann am Sonntag gegen Düsseldorf aber wieder mitwirken. Gross hofft auch, dass gegen Iserlohn Angreifer Andrew Desjardins sein Comeback geben kann.