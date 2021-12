Adler Mannheim hoffen auf das Ende der Ergebniskrise

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Die Mannheimer Adler stecken in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) in einer sportlichen Krise. Sechs der jüngsten acht Spiele hat das Team von Trainer Pavel Gross verloren, ist auf Tabellenplatz drei gerutscht. Am Freitag, 19.30 Uhr, bei den Kölner Haien und am Sonntag zu Hause in einem weiteren Geisterspiel gegen die Augsburg Panther (16.30 Uhr) wollen die Adler die Trendwende einleiten, den Anschluss an das Spitzenduo EHC Red Bull München und Eisbären Berlin halten.

„Nur durch harte Arbeit können wir diese Phase überstehen. Wir müssen unsere Arbeitsschuhe anziehen und einen Weg finden, das Spiel zu gewinnen. Dabei müssen wir alle besser werden, sowohl wir als Trainer als auch die Spieler“, sagt Trainer Pavel Gross vor dem Spiel beim Vierten Köln. Es gehe auch darum, dass jeder Spieler sich mehr mit der Scheibe zutraue, hofft der 53-Jährige, dass sein Team die Lockerheit wiederfindet, die es vor dem Corona-Ausbruch hatte, der den Adler merklich die Flügel schwerer gemacht hat.

„Wir wollen beide Spiele natürlich gewinnen“, sagt Gross, der betont: „Wir werden wieder erfolgreich sein. Vielleicht am Freitag, vielleicht am Sonntag, ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Ich bin mir aber sicher, dass es kein schöner Sieg sein wird.“

Beim letzten Aufeinandertreffen unterlagen die Adler Ende November den Kölnern mit 1:3, während es gegen den Zwölften Augsburg Panther einen 7:1-Kantersieg gab.

Die Adler müssen auf Verteidiger Arkadiusz Dziambor und Stürmer Florian Elias verzichten. Beide sind zur U 20-WM nach Edmonton/Kanada geflogen. Elias ist sogar Kapitän der deutschen Auswahl.