Adler Mannheim kommen so langsam in Fahrt

MANNHEIM - Die Mannheimer Adler haben in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Mittwochabend den zweiten Sieg in Folge geschafft: 3:2 nach Penaltyschießen gegen die Straubing Tigers. In der Tabelle verbesserten sich die Adler auf Rang zehn.

Mannheims Torhüter Felix Brückmann war erleichtert: „Straubing ist kein einfacher Gegner, aber wir haben uns zurückgekämpft, uns den einen Punkt verdient und im Penaltyschießen etwas mehr Glück gehabt.“ Nigel Dawes erzielte für die von Beginn an druckvollen Adler das 1:0 (8.). Doch Straubing wendete rasch das Blatt. „Ein Systemfehler hat uns einen Konter und den Ausgleich eingebracht. Gleich im nächsten Wechsel sind die Tigers in Führung gegangen“, ärgerte sich Brückmann. Nach torlosem zweiten Drittel drängten die Adler im Schlussabschnitt auf den Ausgleich. Mit einem tollen Solo gelang Matt Donovan das 2:2 (51.). Im Penaltyschießen avancierte Matthias Plachta mit seinem Tor zum Matchwinner für die Adler.

„Das war ein Playoff-Spiel. Beide Torhüter waren die besten Spieler. Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten“, wertete Adler-Trainer Bill Stewart.

Seine Mannschaft muss am Freitag, 19.30 Uhr, bei Meister Eisbären Berlin ran. Am Sonntag empfangen die Adler um 16.30 Uhr die Nürnberg Ice Tigers. In Berlin sind die Mannheimer nicht unbedingt Außenseiter. Der Meister verlor am Mittwoch in München mit 1:4, haben in vier Spielen erst drei Punkte geholt und sind aktuell Drittletzter. Beide Teams standen sich in der vergangenen Spielzeit im Playoff-Halbfinale gegenüber. Für viele war es damals das eigentliche Finale. Berlin gewann nach sieben spannenden Spiele und wurde dann mit einem klaren Serienerfolg über München Meister. „Wir haben noch immer einiges an Raum für Verbesserungen. Aber wir bewegen uns in die richtige Richtung“, betont Adler-Angreifer Borna Rendulic. Und Trainer Stewart erwartet „ein ganz großes Spiel. Wir haben noch unvollendete Arbeit aus dem vergangenen Jahr. Wir freuen uns auf Berlin.“

Gegen die Nürnberg Ice Tigers am Sonntag erwarten die Mannheimer ebenfalls eine spannende Auseinandersetzung. Die Franken, derzeit Vierter, sind mit drei Siegen gut gestartet.

Adler Mannheim - Straubing Tigers 3:2 n. P. (1:2, 0:0, 1:0). Tore: 1:0 Dawes (7:47), 1:1 Lipon (9:48), 1:2 Bourque (10:01), 2:2 Donovan (49:11), 3:2 Plachta (65:00). – Schiedsrichter: Rohatsch/Schukies (Lindau/Herne). – Zuschauer: 6788. – Strafminuten: 6:8.