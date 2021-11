Adler Mannheim lassen iserlohn Roosters keine Chance

Jetzt teilen:

MANNHEIM - In der heimischen Arena sind die Mannheimer Adler einfach eine Macht. Am Mittwochabend bezwang der Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) die Iserlohn Roosters mit 6:1 (2:0, 2:0, 2:1), bleiben auf eigenem Eis in dieser Saison ungeschlagen.

Sinan Akdags Aufgabe bei den Adlern ist es eigentlich in erster Linie, Treffer zu verhindern. Doch der Verteidiger kann auch anders: Beim Erfolg gegen Iserlohn war er zweifacher Torschütze. „Insgesamt haben wir ein gutes, ein solides Spiel gemacht. Wir waren von Anfang an bereit“, sagte der 31-Jährige, der seit 2014 das Trikot der Adler trägt.

Iserlohn hatte wegen eines Corona-Ausbruchs im Team nur 14 Feldspieler dabei. Die Adler spielten von Beginn an druckvoll und waren überlegen. Aber auch Adler-Goalie Felix Brückmann hatte im ersten Abschnitt Gelegenheit, sich gegen Kris Foucault auszuzeichnen. Foucault traf zudem den Pfosten (36.).

Stürmer Jordan Szwarz erklärte nach Spielschluss: „Wir wussten, dass die Roosters mit wenigen Spielern anreisen werden, wir mussten uns viel bewegen, viele Scheiben spielen und aufs Tor bringen. Das haben wir getan. Es war eine Herausforderung, die Partie mental nicht falsch anzugehen.“

An diesem Freitag müssen die Mannheimer um 19.30 Uhr bei Schlusslicht Schwenninger Wild Wings ran, ehe am Sonntag, 14 Uhr, das Heimspiel gegen den Zehnten Nürnberg Ice Tigers ansteht. Gegen beide Teams sind die Adler klarer Favorit. „Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, die zwei Spiele auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir fangen bei 0:0 an“, sagte Adler-Verteidiger Sinan Akdag.

Tore: 1:0 Akdag (11:17), 2:0 Eisenschmid (18:26), 3:0 Akdag (22:05), 4:0 Dawes (25:45), 5:0 Krämmer (41:51), 6:0 Dawes (42:53), 6:1 Foucault (43:27). – Schiedsrichter: Iwert/Rohatsch (Harsefeld/Lindau). – Zuschauer: 6897. – Strafminuten: 8/10. – Beste Spieler: Akdag/Foucault.