Adler Mannheim lassen sich nicht schocken

MANNHEIM - (bore). Bittere Nachrichten für die Adler Mannheim. Stürmer Ryan MacInnis, der als Ersatz für den langzeitverletzten Tyler Gaudet verpflichtet wurde, zog sich gleich in seinem ersten Spiel am Freitag in Augsburg eine Beinverletzung zu und wird den Adlern vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen. „Das ist extrem unglücklich“, sagte Manager Jan-Axel Alaavara zum Ausfall des 26-Jährigen.

Aber auch ohne MacInnis bleiben die Adler in der Deutschen Eishockey-Liga auf Erfolgskurs. Am Sonntag gewann das Team von Trainer Bill Stewart gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 2:0. Am Freitagabend hatten sich die Adler bei den Augsburg Panthers mit 4:1 durchgesetzt. „Die Mannschaft zeigt die richtige Einstellung“, freute sich Stewart nach dem Doppelerfolg und dem sechsten Sieg in Serie. In der Tabelle sind die Adler nun Zweiter hinter Spitzenreiter München.

„Wir sind froh, dass die Revanche gelungen ist“, sagte der Mannheimer Goalie Felix Brückmann nach dem Sieg gegen Bremerhaven. Stefan Loibl und Nigel Dawes erzielten die Tore; Brückmann blieb zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentor.

Augsburger Panther – Adler Mannheim 1:4 (0:3, 0:0, 1:1). Tore: 0:1 Katic (0:34), 0:2 Szwarz (13:24), 0:3 Plachta (17:32), 1:3 Johnson (43:55), 1:4 Wolf (47:46). – Schiedsrichter: Hinterdobler/Rohatsch (Bad Tölz/Lindau). – Zuschauer: 5588. – Strafminuten: 4:4.

Adler Mannheim – Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Tore: 1:0 Loibl (3:08), 2:0 Dawes (34:11). – Schiedsrichter: Frano/Hunnius (Tschechien/Berlin). – Zuschauer: 8219.– Strafminuten: 6:6.