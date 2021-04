Adler Mannheim patzen erneut zu Hause

Jetzt teilen:

MANNHEIM - (bore/kar). In der Deutschen Eishockey-Lia haben die Adler Mannheim haben am Sonntagnachmittag die zweite Heimniederlage in Folge einstecken müssen. Der Tabellenführer der Südgruppe verlor das Gipfeltreffen gegen den Nord-Ersten Eisbären Berlin mit 1:4 (0:2, 0:1, 1:1), nachdem es am Montag ein 1:2 gegen Bremerhaven gegeben hatte. Dazwischen lagen am Freitag ein 3:2-Sieg nach Verlängerung bei der Düsseldorfer EG (Tore: Taylor Leier, Craig Schira, Joonas Lehtivuori) sowie am Donnerstag ein 3:2-Erfolg im Penaltyschießen bei den Kölner Haien (Markus Eisenschmid, Joonas Lehtivuori, den entscheidenden Penalty verwandelte Stefan Loibl). Die Mannheimer bleiben souverän an der Spitze

Adler-Kapitän Ben Smith sprach nach der Schlappe gegen Berlin Klartext: „Wir haben nicht so gespielt wie man muss. Körperlich und emotional haben wir zu wenig investiert, da gibt es keine Entschuldigung.“ Die Adler trafen auf von Beginn an ganz wache Berliner, die binnen 42 Sekunden die Weichen auf Sieg stellten: Fabian Dietz und Matt White schossen die Eisbären nach schnellen Angriffen durch die neutrale Zone mit 2:0 (10.) in Führung.

Im zweiten Drittel investierten die Mannheimer mehr, erspielten gute Chancen, fanden aber in Goalie Mathias Niederberger ihren Meister. Und vorne waren die Berliner abgezockter. Parker Tuomie nutzte einen Fehler der Adler zum 3:0 (39.). Die Mannheimer versuchten im letzten Abschnitt alles. Trainer Pavel Gross nahm bei eigener Überzahl Torwart Dennis Endras vom Eis. Das ging schief. White traf ins leere Netz zum 4:0 (45.), ehe Matthias Plachta gelang dann drei Minuten vor Schluss der Ehrentreffer: ein Tor für die Moral nach einem gebrauchten Tag.

„Berlin hat absolut verdient gewonnen. Wir waren 60 Minuten nicht bereit. Nach dem ersten Drittel hätte es schon 1:5 stehen müssen“, war Trainer Gross von seiner Mannschaft negativ überrascht: „Wir haben eine peinliche Leistung gezeigt.“ Besonnen äußerte sich Kapitän Smith „Wir verfallen jetzt auch nach der erneuten Heimniederlage nicht in Panik. Wir haben noch drei Spiele, die wollen wir gewinnen.“ Am Dienstag (20.30 Uhr) steht die Partie bei Nordgruppen-Schlusslicht Krefeld Pinguine an.

Eine positive Nachricht gab es aber doch noch aus Sicht der Adler. Bei der Aktion „Spiel der leuchtenden Herzen“ kamen 25 000 Euro für den guten Zweck zusammen. Insgesamt verkauften die Adler 5000 blinkende Herzen.

Tore: 0:1 Dietz (9:06), 0:2 White (9:48), 0:3 Tuomie (38:04), 0:4 White (44:44), 1:4 Plachta (56:11). – Schiedsrichter: Kohlmüller/Schukies (Erding/(Herne). – Strafminuten: 8/10. – Beste Spieler: Plachta/White, Niederberger.​