Adler Mannheim sind Platz eins los

MANNHEIM - Und wieder mussten die vom Coronavirus geplagten Adler Mannheim eine Niederlage einstecken. Die Kurpfälzer verloren das späte Sonntagabendspiel der Deutschen Eishockey-Liga gegen die Kölner Haie mit 1:3 (0:1, 0:2, 1:0), gaben die Tabellenführung an München ab. Weiterer Schock für die Adler: Angreifer Borna Rendulic verletzte sich, musste raus.

Die Mannheimer, die weiter auf zahlreiche erkrankte Leistungsträger verzichten mussten, hatten im ersten Drittel gute Torchancen. Lean Bergmann scheiterte nach sechs Sekunden an Goalie Justin Pogge, Borna Rendulic traf den Pfosten (19.). Doch der Gast erzielte das erste Tor und baute im zweiten Drittel den Vorsprung auf 3:0 aus, ehe Lean Bergmann (48.) verkürzte. Bergman, der beste Mannheimer, sagte: „Mit drei Reihen ist es nicht einfach, in der Partie zu bleiben. Ich bin aber kein Fan davon, die aktuelle Situation als Ausrede zu nutzen. Am Ende interessiert es niemanden, warum wir verloren haben.“

Heute, Dienstag (18.05 Uhr), steht für die gefledderten Adler das Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel beim schwedischen Meister Frölunda Göteborg an. Da die Mannheimer das Hinspiel mit 1:10 verloren haben, ist es nur noch ein besseres Trainingsspiel.

Tore: 0:1 Barinka (7:04), 0:2 Ferraro (21:01), 0:3 Ugbekile (30:10), 1:3 Bergmann (47:01). – Schiedsrichter: Hunnius/MacFarlane (Berlin/USA). – Zuschauer: 8142. – Strafminuten: 4:8.