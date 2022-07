Adler Mannheim starten am 16. September gegen Schwenningen

Jetzt teilen:

MANNHEIM - (kar). Noch steht den Fans der Mannheimer Adler der Eishocky-freie Monat Juli bevor. Das Warten hat am 12. August ein Ende: Da treten die Mannheimer im ersten von sechs geplanten Testspielen beim neuen Liga-Konkurrenten Löwen Frankfurt an.

Ernst wird es für die Adler am 16. September, einem Freitag: Zum Auftakt der Deutschen Eishockey-Liga erwarten die Mannheimer die Schwenninger Wild Wings. Das letzte der 56 Hauptrundenspiele steigt am 5. März gegen die Düsseldorfer EG. Das zweimal ausgefallene Winter Game in Köln gegen die Haie ist auf den 3. Dezember terminiert. Bereits drei Tage nach Ende der Hauptrunde starten die Play-Offs (8. März), die, so der Plan, mit der Krönung des Meisters spätestens am 27. April enden.