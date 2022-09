Adler Mannheim: Tyler Gaudet fällt aus – bis auf Weiteres

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Vier Punkte nach vier Spielen: Die Zwischenbilanz der Mannheimer Adler fällt nicht so gut aus wie erhofft. Der 4:2-Heimerfolg am Sonntag gegen die Bietigheim Steelers sorgte erst einmal für ein bisschen Ruhe, der komplette Fehlstart war vermieden. Am Mittwoch (19.30 Uhr) erwarten die Adler nun die Straubing Tigers.

Angreifer Matthias Plachta, dem die Fans im Heimspiel am Sonntag mit einer eigenen Choreographie empfingen, sah sein Team in den ersten vier Begegnungen gar nicht so schlecht: „Wir hatten bereits in den ersten drei Spielen die Möglichkeit, die eine oder andere Begegnung für uns zu entscheiden. Gegen Bietigheim waren wir nun einfach kaltschnäuziger.“

Bei den Mannheimern wird allerdings Neuzugang Tyler Gaudet ausfallen. Wie lange? Das ist noch offen. „Bis auf Weiteres“, haben die Adler mitgeteilt. Der Angreifer, der im Sommer von den Wolfsburg Grizzlys kam, gab gegen Bremerhaven am Freitag seinen Einstand und verletzte sich beim Sieg über die Steelers am Sonntag. Über die Art der Verletzung sollen weitere Untersuchungen Aufschluss geben.

Die Adler empfangen mit den Straubing Tigers ein Team, das mit zwei Siegen furios startete, am Wochenende aber zweimal verlor. „In dieser Liga muss man immer konzentriert sein, egal gegen welches Team du spielst“, sagt Adler-Trainer Stewart.