Adler Mannheim: viele Strafzeiten, keine Tore

MANNHEIM - (bore/kar). Den Adlern Mannheim gelingt in der Deutschen Eishockey-Liga in jüngster Vergangenheit recht wenig. Acht Spiele, sechs Niederlagen, nur unterbrochen von den beiden Siegen in den Spitzenduellen gegen den EHC München, bilanzieren die Kurpfälzer. Die jüngsten Misserfolgserlebnisse gab es am Freitag gegen die Düsseldorfer EG (2:4) und am dritten Advent beim ERC Ingolstadt (0:4). In beiden Partien fehlte bei den Mannheimern im Angriff die Durchschlagskraft.

In Ingolstadt kämpften die Adler im ersten Abschnitt mit zu vielen Strafen. Zeitweise sogar in zweifacher Unterzahl verteidigten die Kurpfälzer aber stark. Nach den ersten 20 Minuten gingen beide Teams ohne Tore in Kabine. Die Gastgeber wirkten aber spritziger, gingen durch Chris Borque verdient in Führung. Nach einer weiteren Strafe für Markus Eisenschmid schlugen die Bayern wieder zu. Mathew Bodie erzielte das 2:0 (38.). Im Schlussdrittel setzten die Gäste alles auf eine Karte. Tim Wohlgemuth hatte die große Chance zum Anschlusstreffer, vergab aber (49.). Fünf Minuten vor Schluss nahm Trainer Pavel Gross Goalie Brückmann vom Eis. Doch das ging nach hinten los: Frederik Storm (57.) und Mirko Höfflin (60.) netzten ins leere Tor ein.

Gegen die Düsseldorfer EG gerieten die Mannheimer am Freitag trotz Überlegenheit nach zehn Minuten in Rückstand. Nach dem ersten Viertel hatten die Mannheimer ein Schussverhältnis von 23:9. Jordan Szwarz glich zum 1:1 (26.) aus. Doch dann kassierten die Adler innerhalb von vier Minuten zwei Strafen; die DEG war in Überzahl brutal effektiv. „Mir fehlte einfach die Entschlossenheit vor dem Tor“, sagte Pavel Gross und betonte: „Wir machen die Kleinigkeiten momentan nicht, das müssen wir ansprechen.“

Weiter geht es für die Adler am Freitag (17., 19.30 Uhr) mit dem Spiel bei den Kölner Haien.

Adler Mannheim – Düsseldorfer EG 2:4 (0:1, 2:3, 0:0). Tore: 0:1 O´Donnell (9:26), 1:1 Szwarz (25:56), 1:2 O´Donnell (28:20), 2:2 Akdag (31:39), 2:3 Olson (33:49), 2:4 Proft (35:35). – Schiedsrichter: Steingross/Wilk (Berlin/USA). – Zuschauer: 0. – Strafminuten: 4:2.

ERC Ingolstadt – Adler Mannheim 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Tore: 1:0 Bourque (25:12), 2:0 Bodie (37:22), 3:0 Storm (55:50), 4:0 Höfflin (59:21). – Schiedsrichter: Kohlmüller/MacFarlane (München/USA) – Zuschauer: 0. – Strafminuten: 17:23.