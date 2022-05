Adler Mannheim: vier verlängern, sieben gehen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MANNHEIM - (red). Nach dem Aus im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) werden sieben Spieler die Adler Mannheim verlassen, während vier Verteidiger ihre Verträge verlängert haben. Wie die Kurpfälzer mitteilten, bleiben Jonas Lehtivuori, Sinan Akdag, Thomas Larkin und Mark Katic bis 2023.

Der italienische Nationalspieler Larkin wechselte in der Saison 2016/17 vom damaligen KHL-Club Zagreb nach Mannheim. Dem 31-Jährigen gelang der entscheidende Treffer zur Meisterschaft 2019. Katic (32), gebürtiger Kanadier mit kroatischem Pass, sammelte in 177 Adler-Spielen 100 Vorlagen, geht in seine fünfte Saison im Trikot der Mannheimer. Seit 2018 gehört der Finne Lehtivuori (33) zum Kader, während Akdag (32) in seine neunte Spielzeit geht. Der deutsche Nationalspieler und Silberheld von Olympia 2018 ist als Defensivpartner von Kapitän Denis Reul gesetzt. Bereits zweimal feierte der türkischstämmige Rosenheimer die Meisterschaft mit den Adlern.

Dafür laufen die Verteidiger Moritz Wirth und Ilari Melart in der nächsten Saison nicht mehr für die Mannheimer auf. Melarts Vertrag sei ebenso vorzeitig auf eigenen Wunsch aufgelöst worden wie der von Angreifer Valentino Klos. Auch die Stürmer Jason Bast, Andrew Desjardins, Ruslan Ischakow und Florian Elias verlassen den Club. Elias wird für ein Jahr an DEL-Konkurrent Schwenninger Wild Wings verliehen. Mit Markus Hännikäinen würde derzeit über einen Verbleib gesprochen, hieß es weiter. Den Stürmer hatten die Adler im Februar nachverpflichtet.