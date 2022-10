Adler Mannheim wollen zurück in die Erfolgssupr

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Nach der Serie ist vor der Serie: Die Mannheimer Adler mussten am Sonntag in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) nach sieben Siegen in Folge gegen den ERC Ingolstadt wieder eine Niederlage hinnehmen. Am Mittwoch (19.30 Uhr) empfangen die Adler nun in der heimischen Arena die Düsseldorfer EG. Das Team um Kapitän David Reul will zurück in die Erfolgsspur.

Auch wenn das 3:5 gegen Ingolstadt nun wirklich kein großer Rückschlag war, zeigten sich die Mannheimer Eis-Cracks verärgert. „Wenn du vor dem Schlussabschnitt mit 3:2 in Führung liegst, musst du das Spiel gewinnen. Wir haben leider nicht genug Chancen kreiert“, haderte Verteidiger Koribinian Holzer. Kapitän Reul vermutet, dass sein Team vielleicht zu überheblich im Schlussdrittel gewesen sei: „Wir haben es zu sehr schleifen lassen. Das müssen wir abstellen.“

Mit der Düsseldorfer EG kommt der Tabellenzehnte in die SAP-Arena. Die Rheinländer verloren am Wochenende gegen Spitzenreiter München mit 1:2 nach Verlängerung und mit 2:4 in Bremerhaven.

Unterdessen ist ein ehemaliger Adler-Coach in die DEL zurückgekehrt. Greg Poss, der die Mannheimer 2007 zum Titel führte, hat den Trainerposten bei Schlusslicht Iserlohn übernommen. Ein Wiedersehen für die Adler gibt es mit dem Ex-Coach schon am Mittwoch, 26. Oktober, wenn beide Teams aufeinandertreffen.