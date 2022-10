Adler Mannheim ziehen Eisbären die Zähne: Sieg beim Meister

Jetzt teilen:

MANNHEIM - (bore). Der amtierende Deutsche Meister Eisbären Berlin scheint den Mannheimer Adlern zu liegen. Die Kurpfälzer feierten beim Hauptstadtklub am Sonntagabend den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Das Team von Trainer Bill Stewart bezwang die Berliner mit 3:2 (0:2, 2:0, 0:0) nach Verlängerung. Dabei erwischten die Eisbären den besseren Start. In der fünften Minute traf Marcel Noebels zum 1:0 für den Meister. 90 Sekunden später schoss er aus spitzem Winkel Adler-Torhüter Felix Brückmann an, die Scheibe rutschte ins Tor der Badener – die Berliner führten schnell mit 2:0 (7.). Doch die Mannheimer kamen im zweiten Drittel zurück. Borna Rendulic erzielte das 1:2 (29.) und in Überzahl gelang Jordan Szwarz der Ausgleich (36.). Stefan Loibl hatte dann im Schlussabschnitt Pech, dass er nur die Latte traf (42.). Erst im Penaltyschießen gelang Nigel Dawes der entscheidende Treffer für die Adler. Tore: 1:0 Noebels (4:11), 2:0 Noebels (5:41), 2:1 Rendulic (28:53), 2:2 Dawes (35:39), 2:3 Dawes (65:00). – Schiedsrichter: Köttstorfer/Schrader (Rosenheim/Essen). – Zuschauer: 10439.