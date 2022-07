Adler vorerst ohne Larkin

Jetzt teilen:

MANNHEIM - (red). Die Adler Mannheim werden ohne Thomas Larkin in die neue Saison starten. Der Verteidiger musste sich vor einigen Wochen einer Handoperation unterziehen. Das gab der Club aus der Eishockey-Liga DEL am Freitag bekannt. Wann genau Larkin wieder in den Spielbetrieb einsteigen kann, hängt vom Heilungsverlauf ab, die medizinische Abteilung der Mannheimer rechnet aber frühestens im Oktober mit einer Rückkehr des 31-Jährigen.

„Thomas‘ Operation war unausweichlich und für seine weitere berufliche sowie private Zukunft von großer Bedeutung“, sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara. „Dass wir erst einmal ohne ihn auskommen müssen, ist für uns natürlich extrem bitter. Doch die Gesundheit unserer Spieler steht an oberster Stelle. Nach dem erfolgreich verlaufenen Eingriff sind wir guter Dinge, dass uns Thomas im Oktober wieder zur Verfügung steht.“

Larkin wechselte im Februar 2017 von Medvescak Zagreb nach Mannheim. 2019 schoss er die Adler gegen Red Bull München zum Meistertitel.