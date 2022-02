Auf die Adler Mannheim wartet in der DEL ein Mammutprogramm

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Die Olympischen Spiele sind just am Sonntag zu Ende gegangen, und schon müssen die Eishockey-Cracks der Adler Mannheim wieder in der Deutschen Eishockey-Liga ran. Das Team von Trainer Pavel Gross tritt am heutigen Montag, 19.30 Uhr, bei den Nürnberg Ice Tigers an. Die Partie ist für die Adler sozusagen der Startschuss für das letzte Hauptrundendrittel. Da wartet mit 19 Begegnungen binnen sechs Wochen ein hartes Programm auf die Mannheimer. Allein in den nächsten sieben Tagen müssen die Adler viermal aufs Eis.

„Wir sind seit zwei Wochen ja schon im Training, haben aber nur in kleinen Gruppen trainieren können. Die Förderlizenzspieler waren in Heilbronn, die Olympiafahrer in Peking.“ Gegen Nürnberg kann der Trainer auf die meisten Olympiafahrer bauen. Verletzt ausfallen werden weiter die Stürmer Borna Rendulic, Ilari Melart und Andrew Desjardins. Der deutsche Nationalspieler David Wolf muss noch eine Sperre über zwei Spiele absitzen. Luca Tosto ist angeschlagen, wird wohl noch pausieren.

„Wir versuchen, die Jungs alle auf ein Level zu bringen. Das ist angesichts der sehr unterschiedlichen Voraussetzungen alles andere als einfach. Die Olympiafahrer stehen im Saft, Spieler wie Denis Reul oder Jordan Szwarz haben aber in den vergangenen sechs Wochen nur drei Partien bestritten“, weiß Gross nicht genau, in welcher Form sein Team am Montag in Nürnberg sein wird.

Die Ice Tigers, die aktuell in der Tabelle auf Rang acht stehen, haben bereits eine Partie gespielt und zeigten beim 5:4-Sieg gegen die Iserlohn Roosters eine gute Leistung. „Die Ice Tigers nutzen ihre vier Reihen, geben den jungen Spielern eine Chance“, hat Gross Respekt vor den Franken.

In der Tabelle belegen die Mannheimer derzeit den zweiten Rang. Den wollen die Adler dann auch am Mittwoch, 19.30 Uhr, bei den Augsburg Panther verteidigen. „Gerade zu Hause sind die Augsburger immer schwer zu spielen. Das wird auch nicht einfach für uns“, sagt Gross. Am Freitag ist Iserlohn der Heimgegner, am Sonntag geht es nach Düsseldorf.

Playoff-Runde startet am 5. April

Die 15 DEL-Vereine haben entschieden, die Hauptrunde um eine Woche bis 3. April zu verlängern. Die erste Playoff-Runde startet ab dem 5. April, das Viertelfinale fünf Tage später. Die Finalserie um den Titel beginnt am 30. April.