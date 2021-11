Bei Adler Mannheim ist erneut Pellegrims gefordert

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Die Adler Mannheim können wieder auf Kapitän Denis Reul bauen. Der Verteidiger hatte sich im Oktober eine Gehirnerschütterung zugezogen und ist wieder voll einsatzfähig. Dennoch geht der Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) dezimiert in die Begegnungen am Freitag zu Hause um 19.30 Uhr gegen den Vierten Eisbären Berlin und am Sonntag beim Fünften Kölner Haie (19 Uhr). Assistenzcoach Mike Pellegrims muss Stand Donnerstag erneut den Corona-positiv getesteten Cheftrainer Pavel Gross vertreten. Ob einige Spieler aus der Quarantäne zurückkommen, wird sich wohl erst kurz vor Spielbeginn entscheiden. „Wir müssen nach vorne schauen“, sagt Kapitän Tim Wohlgemuth.

Nach dem 1:10-Debakel in der Champions Hockey League am Dienstag gegen den schwedischen Top-Klub Frölunda Göteborg gab es für die gerupften Adler erst einmal trainingsfrei. Am Donnerstag bereitete Pellegrims das Team auf die Ligaaufgaben vor.

Aufgrund der weiterhin rasant steigenden Infektionszahlen gilt am Freitag in der Mannheimer SAP-Arena die 2G-Regelung. Nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt.