Borna Rendulic freut sich über ersten Hattrick als Profi

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MANNHEIM - (bore). Borna Rendulic war beim 4:3-Sieg der Adler Mannheim am Freitagabend nach Penaltyschießen über die Bietigheim Steelers der gefeierte Mann. Der Kroate erzielte einen Hattrick. Dennoch mussten die Kurpfälzer lange zittern, bis der 31. Sieg in dieser Saison unter Dach und Fach war. In der Tabelle der Deutschen Eishockey-Liga bleiben die Adler auf dem vierten Rang und empfangen am Dienstag, 19.30 Uhr, die Schweninnger Wild Wings.

Matchwinner Rendulic sagte nach seiner Galavorstellung: „Es ist mein erster Hattrick als Profi, und vielleicht ist es nicht einmal ein richtiger, weil ich den dritten Treffer im Penaltyschießen erzielt habe. Dennoch fühlt es sich toll an.“ Einen großen Anteil am Erfolg hatte auch Adler-Goalie Denis Endras, der in der Endphase und im Shootout stark hielt. „Wir haben nicht unser bestes Eishockey gespielt, aber einen Weg gefunden, den Sieg zu holen“, lobte Trainer Pavel Gross.

Gegen Schwenningen wollen die Adler nachlegen. Ob Verteidiger Korbinian Holzer mitmachen kann, ist unsicher. Er musste am Freitag früh raus.

Tore: 1:0 Rendulic (14:50), 1:1 Hauner (41:31), 1:2 Stretch (33:19), 2:2 Rendulic (37:05), 3:2 Larkin (37:45), 3:3 Naud (46:06), 4:3 Rendulic (Penalty). – Schiedsrichter: Kopitz/Bruggeman (Iserlohn/USA). – Zuschauer: 7689. – Strafminuten: 12:4. – Beste Spieler: Rendulic, Endras/Hauner, Naud.