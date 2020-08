Dag Heydecker kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Der 59-jährige Dag Heydecker hat nach seinem Abitur in Bad Nauheim bis 1993 als Sportjournalist bei der Wetterauer Zeitung gearbeitet und war zudem freier Mitarbeiter bei der FAZ. Von 1994 bis 1998 gestaltete er zusammen mit Günter Klein die Fachzeitschrift "Eishockey-Magazin"1998 zog es ihn dann zum Eishockey-Bundesligisten Adler Mannheim, wo er 1998, 1999, 2001 und 2007 bei dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft dabei war. Da die Adler Mannheim und die TSG Hoffenheim den gleichen Arbeitgeber hatten, war er von 2001 bis 2006 gleichzeitig Geschäftsführer in Hoffenheim und bildete mit dem heutigen Bayern-Trainer Hansi Flick ein gemeinsames Führungsduo. Im Jahr 2008 zog es Heydecker als Marketing-Geschäftsführer zum heutigen Fußball-Erstligisten Mainz 05Mit Mainz feierte er den Aufstieg in die erste Liga und lernte dort Jürgen Klopp und Thomas Tuchel als Trainer kennen. Seine letzte Station war dann 2018 der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen, von dem er sich Ende 2018 trennte, um nach 37 Jahren eine vorläufige Auszeit vom Leistungssport zu nehmen. (kwb)