David Suvanto bleibt ein Löwe

FRANKFURT (dio). Eishockey-Zweitligist Löwen hat den Vertrag mit Verteidiger David Suvanto (25) um eine Saison verlängert. Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier sagte: "Als er letzten Sommer als junger, ausländischer Verteidiger zu uns kam, hat er eine Weile gebraucht, um sich an unser Spiel und die Liga zu gewöhnen. Nach Weihnachten hat er mit Max Faber ein Top-Pärchen gebildet." Suvanto (25) absolvierte als einer von nur fünf Löwen-Profis alle 52 regulären Saisonspiele der vergangenen Spielzeit. In seiner ersten Saison in der DEL2 erzielte der Schwede 29 Punkte mit einer Plus-Minus-Wertung von +20. Dies war er beste Plus-Minus-Wert im Team der Löwen.