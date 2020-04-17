Freitag, 17.04.2020 - 00:00
6 min
„Die schlimmste Zeit seit der Eröffnung“
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ZUR PERSON
Seit fast 21 Jahren steht Matthias Binder als Geschäftsführer mit an der Spitze der Adler Mannheim. Vom reinen Fan, der auf Bierkästen stehend im Friedrichspark zunächst die Spiele des MERC und später der Adler verfolgte, übernahm Binder am 1. Mai 1999 den Posten des Geschäftsführers.
Als verlässliche Führungspersönlichkeit hat der 52-Jährige in den letzten zwei Dekaden die Adler aus dem Friedrichspark in die SAP Arena geleitet und dabei vier Meisterschaften gefeiert. Außerdem leistet Binder unermüdlichen Einsatz für den gemeinnützigen Verein „Adler helfen Menschen e.V.“
Als verlässliche Führungspersönlichkeit hat der 52-Jährige in den letzten zwei Dekaden die Adler aus dem Friedrichspark in die SAP Arena geleitet und dabei vier Meisterschaften gefeiert. Außerdem leistet Binder unermüdlichen Einsatz für den gemeinnützigen Verein „Adler helfen Menschen e.V.“
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