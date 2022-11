EC Bad Nauheim will wieder besser spielen

Jetzt teilen:

BAD NAUHEIM - Mit dem 2:1-Sieg in Freiburg ist Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim nach der Pause wegen des Deutschland-Cups zunächst der erfolgreiche Restart gelungen. Jetzt wollen die "Roten Teufel" nachlegen. Dabei geht es an diesem Freitag um 19.30 Uhr im eigenen Stadion gegen die Selber Wölfe, und am Sonntag sind die EC-Cracks beim Neuling Eisbären Regensburg zu Gast, der im bisherigen Saisonverlauf für viel Furore gesorgt hat.

Trotz des Vorrückens auf Platz vier in der Tabelle war EC-Trainer Harry Lange auch zwei Tage nach dem Erfolg in Freiburg die Unzufriedenheit noch anzumerken. "Die jüngsten drei Partien haben wir einfach kein gutes Eishockey gespielt. Wir erarbeiten uns zwar viele Chancen, doch es fehlt die letzte Konsequenz. Nur sieben Tore in drei Begegnungen sind einfach zu wenig", kritisiert er.

Das soll möglichst schon gegen die Selber Wölfe (Vorletzter) gelingen, die zuletzt beim 0:7 gegen Ravensburg und beim 1:6 gegen Heilbronn zwei deutliche Heim-Klatschen einstecken mussten. "Wir wollen mit einem Sieg gegen Selb ein erfolgreiches Wochenende einläuten", sagt Harry Lange.

Die Regensburger sind als Aufsteiger derzeit unerwartet erfolgreich. "Ja, auch mich überrascht die Leistungsstärke der Eisbären, allerdings haben sie mit dem eingebürgerten Torwart Devin Williams und dem nachverpflichteten Kanadier Corey Trivino gute personelle Entscheidungen getroffen", erklärt Lange.

Personell wird es bei den Wetterauern keine wesentlichen Änderungen geben. Auf den verletzten Verteidiger Kevin Schmidt muss der EC-Trainer weiter verzichten, dafür rücken Pascal Steck und Robin van Calster als Kölner Förderlizenzspieler wieder in den Kader. Damit steht Lange vor dem "Luxus-Problem", einen seiner Youngster auf die Tribüne verbannen zu müssen.