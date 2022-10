Ein bitterer Tag für Adler Mannheim

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Das war gar nicht gut. Die Mannheimer Adler verloren am Mittwochabend in der Deutschen Eishockey-Liga ihr zweites Spiel in Folge. Die Mannschaft von Trainer Bill Stewart bot beim 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) gegen die Düsseldorfer EG eine schwache Leistung; die Mehrheit der 7126 Zuschauer ging enttäuscht nach Hause. Am Sonntag wartet auf die Mannheimer eine knifflige Aufgabe. Sie treten um 15.15 Uhr bei Meister Eisbären Berlin an.

Arno Tiefensee bekam diesmal die Chance zwischen den Adler-Pfosten; Stammtorwart Felix Brückmann pausierte. Trotz seiner 21 Paraden konnte Tiefensee die Niederlage nicht verhindern. „Düsseldorf hat uns fast vom Start weg dominiert. Uns ist es nicht gelungen, einen Weg zu finden, kompakter aufzutreten und uns Chancen zu erarbeiten“, sagte Tiefensee, der befand: „Solche Spiele passieren, wir müssen arbeiten und uns verbessert präsentieren. Am Sonntag wollen wir in Berlin punkten.“

Auch Trainer Stewart zog das Positive aus der verdienten Pleite. „Die Saison ist immer noch lang, und wir müssen jetzt einen Weg finden, aus dieser Situation zu kommen. Wir sind nicht das erste Mal in einer solchen Lage und werden es nicht das letzte Mal sein“, sagte der Coach und erklärte: „Wir alle sind frustriert. Aber die Jungs spielen mit Leidenschaft, haben sich nicht aufgegeben. Das war schön zu sehen.“

In Berlin gewannen die Mannheimer am 30. September mit 4:2. Der Deutsche Meister tut sich schwer in dieser Saison, ist momentan nur Elfter. Ob die aktuelle Mannheimer Negativserie schon am Sonntag ein Ende nimmt?

Tore: 0:1 O´Donnell (6:15), 0:2 Ehl (30:39), 0:3 Fischbuch (32:46), 0:4 Svensson (41:03), 1:4 Plachta (59:09). – Schiedsrichter: Schukies/Odins (Herne/Lettland). – Zuschauer: 7126. – Strafminuten: 8:6.