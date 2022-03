Einstand nach Maß für den neuen Adler-Trainer Bill Stewart

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Es war ein Einstand nach Maß für Bill Stewart. Der neue Coach der Mannheimer Adler feierte in seinem ersten Pflichtspiel einen 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)-Heimerfolg über die Krefeld Pinguine. Die Kurpfälzer beendeten damit ihre jüngste Niederlagenserie in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Krefeld steht nun als Absteiger fest.

Bill Stewart war hoch erfreut über den souveränen Auftritt. „Noch am vergangenen Sonntag sah die Welt der Jungs ganz anders aus. Man muss ihnen Respekt zollen“, sagte der Kanadier. „Die Maxime war eben harte Arbeit, das haben wir beherzigt und uns dafür mit einem richtig guten Spiel belohnt“, befand Angreifer Matthias Plachta, der etwas überraschend nach seiner Verletzung wieder im Kader und auf dem Eis stand.

Die Adler waren die klar bessere Mannschaft. Doch erst im zweiten Drittel nutzten sie ihre Chancen und zogen vorentscheidend auf 4:1 davon.

An diesem Freitag empfangen die Mannheimer um 19.30 Uhr den Ligazweiten Wolfsburg Grizzlys. Ob die Adler unter Stewart auf dem Weg zu alter Form sind, darüber könnte die Partie Erkenntnisse liefern. Am Sonntag (14 Uhr) steht schließlich die finale Hauptrundenpartie in Krefeld an. „Wir haben eine genaue Vorstellung von dem, wie wir spielen wollen. In den nächsten Einheiten und Spielen werden wir weiter dort hinkommen“, sagte Stewart.

Tore: 1:0 Iskhakov (2:52), 2:0 Iskhakov (22:06), 3:0 Dawes (23:48), 3:1 Hoeffel (25:11), 4:1 Eisenschmid (30:57), 5:1 Wolf (44:08), 6:1 Wohlgemuth (58:53). – Schiedsrichter: MacFarlane/Schrader (USA/Essen).– Zuschauer: 6179. – Strafminuten: 6:6.