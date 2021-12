Eisbären stimmen Verlegung zu: Spiel in Augsburg im März

Die Eisbären Berlin treten erst in März bei den Augsburger Panthern an. Foto: Andreas Gora/dpa (Bild: dpa) (Foto: Andreas Gora/dpa)

Berlin/Augsburg - Die Eisbären Berlin haben einer Verlegung ihres Auswärtsspiels bei den Augsburger Panthern zugestimmt.

Die Partie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wird nun am 15. März und nicht wie geplant am Sonntag kommender Woche (12. Dezember) in Augsburg stattfinden. Das teilten beide Vereine am Samstag mit. Die Verlegung ist eine Reaktion auf die Anordnung von Geisterspielen in Bayern.

Die Augsburger hoffen, im März wieder Zuschauer in die Halle lassen zu können und somit den ökonomischen Schaden zu reduzieren. «In der aktuellen Situation ist Zusammenhalt sehr wichtig», sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

