Eishockey: 2:6-Packung für die Frankfurter Löwen im Derby

FRANKFURT - (red). Ein Spiel klar mit 2:6 verloren, ein Spiel abgesagt: Es war kein prickelndes Wochenende für Eishockey-Zweitligist Löwen Frankfurt. Aufgrund eines positiven Corona-Schnelltest-Ergebnisses im Team der Kassel Huskies musste das für Freitagabend geplante Hessen-Derby zwischen den Löwen und den Huskies kurzfristig abgesagt werden. Das Aufeinandertreffen in der Eissporthalle am Ratsweg wurde daraufhin auf den ursprünglichen Termin am 31. Januar (18.30 Uhr) rückdatiert.

Am Sonntag klappte es aber mit der Partie beim zweiten Hessen-Rivalen EC Bad Nauheim. Und es begann gut für die Gäste: Keeper Patrick Klein parierte spektakulär und im Gegenzug verwandelte Sebastian Collberg zur Führung (11.). Die aber nur kurz hielt. Christoph Körner glich aus (12.) und Kelsey Tessier ließ das 2:1 folgen. In der 35. Minute vielleicht der Knackpunkt aus Sicht der Gäste, als Nauheims Cason Hohmann zwei Mann aussteigen ließ und die Scheibe danach Klein unglücklich über den Arm sprang. Es hieß 3:1. Mark Richardson schraubte gar auf 4:1, ehe Mike Mieszkowski postwendend verkürzte (47.).

Die Löwen riskierten alles, nahmen Klein aus dem Kasten, doch es reichte nicht mehr. Eine bittere Pille für die Frankfurter, die kurz vor der Sirene noch durch Nicolas Cornett und Andreas Pauli die Treffer zum 2:6-Endstand kassierten.