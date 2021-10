Eishockey Frankfurt: Löwen Frankfurt in Galaform

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Schon im ersten Drittel machten die Löwen Frankfurt deutlich, dass sie nicht gewillt sind, ihre weiße Weste zu beflecken. Nach den Toren von Matt Carey, Yannick Wenzel und Ryon Moser führte der Eishockey-Zweitligist gegen den EV Landshut vor 3206 Fans in der heimischen Eissporthalle 3:0. Am Ende sollte es sogar 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) heißen, die weiteren Löwen-Treffer erzielten Pierre Preto sowie Maximilian Faber. Für die Frankfurter ist es der vierte Saisonsieg in ebenso vielen Spielen und damit der perfekte Start in die Runde. Nur logisch, dass die Hessen in der nach vier absolvierten Partien freilich noch nicht wirklich aussagekräftigen Tabelle von Platz eins grüßen.

Denn schon am Freitagabend hatten die Frankfurter im Hessenderby bei den Kassel Huskies ein dickes Ausrufezeichen gesetzt - und souverän 6:1 gewonnen. Ein früher Rückstand sollte dabei gewissermaßen zum Wachmacher werden, denn anschließend schossen Pierre Preto, Tomas Sykora, Manuel Strodel, Dylan Wruck, Ryon Moser und Rylan Schwartz einen deutlichen Sieg der Löwen heraus. Die Frankfurter spielen nun am Freitag (19.30 Uhr) zu Hause gegen die Dresdner Eislöwen, ehe am Sonntag (17 Uhr) dann die Auswärtsreise zu den Selber Wölfen ansteht.