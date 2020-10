Faber verletzt, Sonnenburg kommt

Jetzt teilen:

FRANKFURT (red). Kurz vor Beginn der intensiven Vorbereitung auf die Saison 2020/2021 müssen die Löwen Frankfurt einen schweren Schlag hinnehmen. Max Faber hat sich am Unterkörper verletzt. Der punktbeste Verteidiger der vergangenen beiden DEL2-Spielzeiten wird den Löwen voraussichtlich vier Monate fehlen. Die Löwen konnten aber umgehend auf die Situation reagieren und mit Kyle Sonnenburg einen sehr DEL-erfahrenen Abwehrspieler verpflichten.

Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier sagt: "Der Ausfall von Max Faber trifft uns natürlich hart. Umso mehr sind wir sehr froh, dass wir mit Kyle Sonnenburg einen sehr erfahrenen Verteidiger für uns gewinnen konnten. Kyle ist ein Allrounder, der sowohl in Unterzahl als in Überzahl spielen kann und unsere junge Abwehr definitiv stabilisieren wird." Kyle Sonnenburg meint: "Ich bin schon länger in Kontakt mit Franz, da wir uns schon eine Weile kennen. Ich vertraue ihm und mag, wie er darüber denkt, wie Eishockey gespielt werden sollte. Außerdem reizte mich die Möglichkeit zu einem Team zu kommen, welches zuletzt erfolgreich gespielt hat. Außerdem habe ich noch nie in Frankfurt gespielt. Das ist eine reizvolle Aufgabe."

Sonnenburg (34) kommt mit der Erfahrung von 397 DEL-Spielen an den Main. Er spielt seit 2011 in Deutschland. Der gebürtige Kanadier verbrachte sechs Jahre bei den Krefeld Pinguinen. Dort kam er in 241 regulären Saisonspielen auf 50 Punkte (16 Tore/34 Assists). Hinzu kamen 12 Playoff-Einsätze (1 Punkt). Weiterhin machte er 14 Spiele in der Champions Hockey League für die Pinguine.

2017 wechselte Sonnenburg innerhalb der DEL zu den Schwenninger Wild Wings. Dort erzielte er in drei Spielzeiten in 142 regulären Saison-Begegnungen 22 Zähler (3 Tore/19 Assists). Zudem stand er zweimal in den Playoffs für Schwenningen auf dem Eis.