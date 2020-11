Fehlt den Löwen noch die Kondition?

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Reicht die Kraft nach der kurzen Vorbereitung noch nicht ganz bei den Frankfurter Löwen? Der Ausfall von gleich fünf Leistungsträgern, darunter der beste Torschütze und der beste Verteidiger, führten gleich in den ersten beiden Saisonspielen der DEL 2 zu Einbrüchen nach zwei deutlichen Führungen und lediglich zwei Punkten zur Eröffnung. Eine 3:0-Führug im Derby gegen die Kassel Huskies reichte zwar nach einem 3:3 noch zum 4:3-Penaltysieg gegen die Nordhessen, aber am Sonntagabend in Landshut beim Deutschen Ex-Meister aus Niederbayern reichte am bitteren Ende nach einem 0:4-Desaster im letzten Drittel selbst eine 2:0-Führung nicht. Am Ende stand eine bittere 2:4-Pleite und der Rückfall ins hintere Mittelfeld.

Zwei der drei schnellen Gegentreffer fielen nach Frankfurter Strafzeiten. "Wir dürfen nicht so dumme und unnötige Strafzeiten kassieren", resümierten die Frankfurter Verantwortlichen nach der ersten Saisonpleite. Bis auf Mieskowski wird unter der Woche wohl keiner der drei übrigen Verletzen zurückkehren, das macht die kommende Heimaufgabe am Freitag (19.30 Uhr) gegen die starken Heilbronner Falken doppelt schwer. Am Sonntag gastieren die Löwen bei den Dresdner Eislöwen, eine Art Angstgegner der Hessen. Insbesondere MacAulay (noch einige Wochen Ausfall) vermisst Trainer Salo sowohl in Defensive und Offensive.