Felix Brückmann hält Adler Mannheim den Rücken frei

MANNHEIM - Die Mannheim Adler haben ihren Siegeszug in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Donnerstagabend fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross bezwang vor 7569 Zuschauern in der heimischen SAP-Arena die Kölner Haie mit 2:0 (1:0, 1:0, 1:0). Matchwinner war einmal mehr Torhüter Felix Brückmann. Am Samstag, 18.30 Uhr, müssen die Mannheimer bei den Iserlohn Roosters ran.

„Das war eine umkämpfte Partie über 60 Minuten. Wir standen defensiv solide, jeder hat nach hinten gearbeitet. Wir haben uns den Sieg verdient“, lobte Torwart Brückmann nach dem sechsten Erfolg in Folge.

Der Mannheimer Goalie reagierte mehrmals großartig, und vorne nutzten die Mannheimer zwei Chancen. Beim 1:0 (12.) hielt Jordan Szwarz die Schlägerspitze in den Schuss von Matthias Plachta und überwand so Haie-Schlussmann Justin Pogge für seinen ersten Treffer in der DEL. Ende des zweiten Abschnitts gelang Andrew Desjardins im Überzahlspiel per Rückhandschuss das 2:0 (36.). Im Schlussdrittel war Brückmann dann wieder Fels in der Brandung. Die Mannheimer spielten auch in Unterzahlsituationen stark.

Pavel Gross, der seinen 400. Sieg als Chefcoach in der DEL feierte, freute sich, dass Jordan Szwarz endlich getroffen hat. „Er ist ein Topspieler und hat das bewiesen, ich denke, er wird jetzt kommen“, sagte der Trainer und hofft, dass der Angreifer den Schwung mit nach Iserlohn nimmt. Die Roosters belegen Platz acht, die Mannheimer sind Zweiter.