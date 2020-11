Frankfurter Löwen bleiben Mittelmaß

Ein Sieg und eine Niederlage gab es für die Löwen Frankfurt am Wochenende zu verzeichnen. (Archivfoto: A. Chuc)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - (pdu). Sieg und Niederlage am Wochenende für die Frankfurter Löwen: Nachdem am Freitagabend der erste Drei-Punkte-Sieg gegen die Ravensburg Towerstars geglückt war, verlor der Eishockey-Zweitligist am Sonntag auswärts bei den Bietigheim Steelers mit 2:7.

Gegen die Towerstars lagen die Frankfurter nach 26 Minuten mit 0:2 hinten. Um dann aufzudrehen: Topscorer Martin Buchwieser verkürzte auf 1:2 (36.), ehe Sebastian Collberg zwei Minuten später nach einem Konter per Bogenlampe ausglich. Mit drei Treffern in zwei Minuten drehten die Frankfurter schließlich das Spiel komplett: Marius Erk traf zum 3:2 (45.), 34 Sekunden später traf Mike Mieszkowski in seinem ersten Einsatz zum 4:2, ehe Buchwieser zum 5:2 nachlegte.

Ein solches Finish war den Frankfurter, die unter der Woche den ehemaligen NHL-Spieler Landon Ferraro (zuletzt Eisbären Berlin) unter Vertrag genommen haben, in Bietigheim nicht vergönnt.

Obwohl sie eigentlich das Spiel machten, gerieten die Löwen gegen effiziente Steelers früh mit 0:3 in Rückstand, beendeten das erste Drittel immerhin mit dem Anschlusstreffer durch Mieszkowski. Weil Bietigheim seine Chancen konsequent nutzte und hinten gut verteidigte, kamen die Löwen nie mehr wirklich ran, lediglich Buchwieser konnte zum zwischenzeitlichen 2:4 verkürzen (31.). Damit rangieren die Löwen auf Rang acht.