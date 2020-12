Frankfurter Löwen trennen sich von Trainer Olli Salo

Nach der Demission von Olli Salo übernimmt Franz-David Fritzmeier (Bild) nun auch den Cheftrainer-Job bei den Frankfurter Löwen. (Archivvfoto: Eibner/rrz)

FRANKFURT - Die Frankfurter Löwen haben sich von Cheftrainer Olli Salo getrennt. Das teilte der Eishockey-Zweitligist am Samstag auf seiner Webseite mit. Alle anderen Coaches des Trainerstabs der Löwen bleiben laut Vereinsangaben in ihren Ämtern. Am Freitagabend hatten die Löwen in der DEL2 bei den Kassel Huskies eine 0:7-Klatsche kassiert.

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier, der die Position des Cheftrainers "bis auf Weiteres" übernehmen wird, erklärte: „Leider können wir so definitiv nicht weitermachen. Weder die Ergebnisse noch die Art und Weise, wie Mannschaft derzeit spielt, ist akzeptabel. Wir haben ein starkes Trainerteam und müssen die Kräfte jetzt bündeln. Ich werde zumindest bis auf weiteres die Verantwortung als Head Coach an der Bande übernehmen in Zeiten, in denen vor allem auch die Wirtschaftlichkeit immer noch eine sehr große Rolle spielt.“

Fritzmeier hatte schon einmal das Traineramt der Löwen übernommen. Wenige Monate nachdem er nach Frankfurt gekommen war, ersetzte er Paul Gardner bei einem 0:2-Rückstand im Playoff-Viertelfinale gegen Kassel und feierte anschließend mit vier Siegen in Serie den Halbfinaleinzug.

