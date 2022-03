Keeper Felix Brückmann sieht zahlreiche Baustellen

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Zuletzt gab es zwei Niederlagen in Top-Begegnungen für die Mannheimer Adler. Am Mittwoch will das Team von Trainer Pavel Gross in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) wieder auf die Erfolgsspur zurück. Die Mannheimer treten um 19.30 Uhr bei den Nürnberg Ice Tigers an.

Adler-Keeper Felix Brückmann wirkte nach dem 0:4 zu Hause gegen die Eisbären Berlin und der 2:5-Niederlage in München ein wenig erschrocken: „Wir haben zahlreiche Baustellen.“ Brückmann schlägt deshalb vor: „Wir müssen uns vor allem läuferisch verbessern. Vielleicht müssen wir einen Schritt zurückmachen, um an den entsprechenden Stellen zu arbeiten.“ Für Kapitän Denis Reul ist aktuell das größte Problem seiner Mannschaft, dass „wir zuletzt meist einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Das kostet verdammt viel Energie“.

Die Adler sind in der Tabelle auf den vierten Rang zurückgefallen. Gegen Nürnberg wollen sie nun den Negativtrend stoppen, wenn auch weiter die beiden Angreifer Lean Bergmann und Matthias Plachta fehlen. Die Franken hatten zuletzt mit Corona zu kämpfen. Nach einer Woche Quarantäne verloren sie am Sonntag knapp mit 1:2 gegen Düsseldorf. Die Ice Tigers sind derzeit Tabellenachter, kämpfen um die direkte Qualifikation für das Viertelfinale.

Dreimal trafen beide Teams in dieser Runde aufeinander. Die Adler gewannen zweimal zu Hause mit 3:2, Nürnberg in eigener Halle mit dem gleichen Ergebnis.