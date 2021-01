Krämmers Penalty sichert den Sieg der Adler Mannheim

STÜTZLE TRIFFT ERSTMALS IN NHL

Der ehemalige Adler Tim Stützle hat in der Nacht zu Sonntag sein erstes Tor für die Ottawa Senators in der National Hockey League (NHL) erzielt. Einen Tag nach seinem Debüt traf der 19-Jährige spektakulär per Direktabnahme zum 2:3-Endstand gegen die Toronto Maple Leafs.