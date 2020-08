Lamich wird neuer Trainer

Lamich

BAD NAUHEIM (red). Der Eishockey-Nachwuchs-Klub Rote Teufel Bad Nauheim hat einen neuen hauptamtlichen Nachwuchstrainer verpflichtet. Martin Lamich besetzt ab 1. September die offene Stelle beim Eishockeynachwuchs. "Ich bin froh und dankbar, dass mir der Verein diese Chance gibt. Und ich werde alles dafür tun, um das durch Vorstand und Sportausschuss in mich gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. Jetzt freue ich mich auf meine neue Aufgabe, auf Bad Nauheim und darauf Teil der Roten Teufel-Familie zu werden" sagt Martin Lamich zu seiner Verpflichtung als neuer hauptamtlicher Nachwuchstrainer.

Bevor Lamich 2007 seine Zelte in Deutschland als Eishockeyprofi aufschlug, war er zuvor in seinem Heimatland Tschechien, in Nordamerika und in Finnland als rechter Außenstürmer aktiv. Einer seiner größten Erfolge ist sicher die Teilnahme als tschechischer Nationalspieler an der U20-Weltmeisterschaft in Kanada 1999. In den vergangenen fünf Jahren trainierte Martin Lamich bereits nebenberuflich Nachwuchsmannschaften der VfE Ulm/Neu-Ulm Donau Devils und die erste Mannschaft vom SG Burgau/Senden. Vorstand und Sportausschuss werden in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: "Mit Martin Lamich bekommen wir einen Trainer, der bereits über Jahre hinweg Erfahrung im Nachwuchs sammeln konnte und sich zudem sportlich weiterentwickeln möchte. Menschlich und auch fachlich passt Martin hervorragend in unser Anforderungsprofil." Foto: RT