Lewandowski verlässt Löwen

FRANKFURT - Eddi Lewandowski verlässt den Eishockey-Zweitligisten Löwen Frankfurt. Im Sommer 2018 stieß der Akteur zum Löwen-Rudel, nach mittlerweile 157 Spielen (reguläre Saison und Playoffs) trennen sich nun die Wege des erfahrenen Flügelstürmers und der Hessen. In diesem Zeitraum erzielte Lewandowski in der DEL2 134 Scorer-Punkte (51 Tore/83 Assists). Lewandowski trug 121 Mal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft - unter anderem bei vier Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2006. Zu seinen größten Erfolgen zählen der Gewinn der Deutschen Meisterschaft mit Mannheim (2006/2007) und die Vize-Meisterschaft mit Atlant Mytischtschi in der KHL (2010/2011). Insgesamt erzielte Lewandowski in 584 DEL-Spielen 347 Punkte (143 Tore/204 Assists). In der KHL absolvierte er 429 Spiele und kam dabei auf 139 Punkte (56 Tore/83 Assists). In seiner langen Karriere kommt der mittlerweile 41-jährige Angreifer mit der Anzahl der absolvierten Wettkampfspielen der 1.500er-Marke ziemlich nahe.