Löwen bringen Personalkarussell auf Touren

Franz-David Fritzmeier arbeitet am neuen Löwen-Team.

FRANKFURT - Nach dem vorzeitigen Ausscheiden im Viertelfinale der Playoffs laufen bei den Frankfurter Löwen die Planungen für die nächste DEL2-Saison natürlich mittlerweile an. Dabei vermeldet das Team von Trainer Franz-David Fritzmeier nun eine ganze Reihe von Abgängen, was zum einen nicht ungewöhnlich, zum anderen auch zu erwarten war. So wurde jüngst bekannt, dass bereits sieben Spieler in der kommende Runde nicht mehr das Löwen-Trikot tragen werden.

Neben Goalie Patrick Klein werden auch Daniel Collberg, David Suvanto, Leon Hüttl, Luis Schinko, Stephen MacAulay und Magnus Eisenmenger nicht mehr für die Truppe aus der Mainmetropole auflaufen werden. Dem Vernehmen nach werden Hüttl, Schinko und MacAulay in der kommenden Saison in der DEL an den Start gehen. "Alle drei Spieler haben sich in den letzten Jahren in unserem System sehr gut weiterentwickelt. Sie sind für den Sprung in die DEL sehr gut vorbereitet. Natürlich hätten wir die drei gerne weiter im Trikot der Löwen gesehen", wird Fritzmeier auf der Homepage der Löwen zitiert. "Ich bedanke mich aber natürlich bei allen Spielern für ihren großen Einsatz unter diesen besonderen Umständen in dieser Saison und wünsche ihnen sportlich sowie privat alles Gute für die Zukunft! Besonders David Suvanto wünschen wir nach seiner Covid-19-Erkrankung eine schnelle und vollständige Genesung."

Unterdessen sind die Playoffs der DEL 2 in der heißen Phase, die Finalpaarung steht mittlerweile fest. In Spiel eins am Freitagabend stehen sich Frankfurts hessischer Rivale Kassel Huskies, die in der Halbfinalserie mit 3:1 gegen die Ravensburg Towerstars die Oberhand behalten haben, und die Bietigheim Steelers (3:2 gegen Freiburg), die die Saison der Löwen beendet hatten, gegenüber. Da sich beide Kontrahenten vor der Saison um einen Startplatz in der DEL-Startplatz beworben hatten, dürfte der Sieger der Finalserie damit in der kommende Saison in der höchsten deutschen Spielklasse antreten.