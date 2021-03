Löwen erkämpfen drei Punkte

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Eishockey-Zweitligist Löwen Frankfurt hat einen schwer erarbeiteten Heimsieg geholt. Gegen die Bayreuth Tigers gab es einen 4:3 (3:1; 1:2; 0:0) Erfolg.

Nach drei schnellen Löwentoren in den Anfangsminuten wurde es noch ein spannendes und enges Spiel. Letztlich zählt für die Löwen nur der Sieg nach regulärer Spielzeit und die drei Zähler.

Die Löwen überrannten die Tigers in den ersten Minuten regelrecht. Drei Tore in etwas mehr als einer Minute ließen zunächst ein sehr einseitiges Spiel erwarten. Ab Mitte des Drittels aber erarbeiteten sich auch die Gäste aus Bayreuth einige Torgelegenheiten und erzieletn den verdienten Anschlusstreffer. In der Folge entwickelte sich ein schnelles, intensives Spiel zwischen zwei gleichwertigen Teams. 14:14-Schüsse unterstrichen diesen Eindruck.

Nach drei schnellen Toren im ersten Drittel begann der Mittelabschnitt mit drei schnellen Strafzeiten und es entwickelte sich ein Spiel mit umgekehrten Vorzeichen. Waren es zu Beginn der Partie die Löwen, die das Spiel kontrollierten, so hatte nun Bayreuth in der ersten Hälfte des Mittelabschnitts die größeren Spielanteile. Mit der ersten richtigen Chance im zweiten Drittel erhöhte Christian Kretschmann zum zwischenzeitlichen 4:2, doch brachte Martin Davidek die Gäste mit einem Überzahltreffer wieder auf ein Tor heran.

Alle Bayreuther Bemühungen verpufften aber im Schlussdrittel, sodass dieses torlos blieb und Frankfurt einen hart erkämpften Sieg einfuhr.

Tore: 1:0 Darren Mieszkowski (3.), 2:0 Adam Mitchell (3./PP1), 3:0 Eduard Lewandowski (4.), 3:1 Markus Lillich (10.), 3:2 Ville Järveläinen (24.), 4:2 Christian Kretschmann (28.), 4:3 Martin Davidek (338./PP1) - Zuschauer: 0 - Strafminuten: 10/6.