Löwen Frankfurt kündigen Partnerschaft mit russischer Bank

Hier prangt das VTB-Logo noch auf den Trikots der Löwen Frankfurt. Ab sofort wird es verschwinden. Der Eishockey-Zweitligist hat die Zusammenarbeit mit dem Sponsor beendet.

FRANKFURT - Fußball-Bundesligist Schalke 04 geriet die vergangenen Tage enorm unter öffentlichem Druck, die Zusammenarbeit mit dem Hauptsponsor Gazprom zu überdenken und zu beenden.

Mit den Löwen Frankfurt hat nun ein Verein aus der Region die Konsequenz aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine gezogen. Mit sofortiger Wirkung hat der Eishockey-Zweitligist die Zusammenarbeit mit der VTB Bank Europe beendet. Die zweitgrößte russische Bank, die aufgrund der beschlossenen Sanktionen auch ins Visier der westlichen Welt geraten ist und vom Finanzmarkt ausgeschlossen werden könnte, war seit vielen Jahren ein wichtiger Sponsor der Löwen. "Wir haben mit diesem Partner und seinen Repräsentanten in Deutschland immer verlässlich, professionell und menschlich angenehm zusammengearbeitet und uns in dieser Partnerschaft immer wohlgefühlt. In diesen Stunden aber sind klare Entscheidungen gefordert und notwendig: Ab sofort wird das VTB-Logo nicht mehr auf den Löwen-Trikots sichtbar sein. Alle weiteren Werbemaßnahmen werden gestoppt", zeigt sich der Verein solidarisch mit den Menschen in der Ukraine.

Vor dem Hintergrund, dass die Frankfurter mit Macht wieder zurück in die DEL wollen und auch als der Favorit für den Aufstieg gelten, könnte die Entscheidung wirtschaftlich und sportlich wehtun. "Die Löwen Frankfurt sind sich der Tragweite und Auswirkungen dieser Entscheidung sehr bewusst, denn sie hat elementaren, ja schmerzhaften Einfluss auf die wirtschaftliche Situation und die Zukunftsfähigkeit der Löwen Frankfurt. Von daher sind wir in Sorge um den Fortbestand des Frankfurter Profi-Eishockeys", teilt der Verein mit.