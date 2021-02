Löwen holen Eisenmenger zurück

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Eishockey-Zweitligist Löwen Frankfurt hat einen weiteren Spiler zurückgeholt: Magnus Eisenmenger spielt ab sofort wieder für die Hessen. Der Angreifer wechselt von den Augsburger Panthern aus der DEL an den Main. Eisenmenger (20) absolvierte in seiner ersten DEL-Saison drei Spiele für Augsburg. Er war im Sommer von Frankfurt zu den Panthern gegangen. Für die Löwen hatte Eisemenger in zwei Spielzeiten 94 reguläre Saisonspiele bestritten und dabei 19 Punkte erzielt (vier Tore/14 Assists).