Löwen holen sich personell geschwächt zwei Siege

FRANKFURT - Die personelle Lage beim DEL2-Club Frankfurter Löwen nimmt immer schlimmere Formen an. Nach dem langfristigen Ausfall von vier Leistungsträgern - wie zum Beispiel dem besten DEL 2-Verteidiger Faber - fielen nun auch noch mit Cristian Kretschmann und Torjäger Lewandowski zwei weitere Leistungsträger wegen Corona aus. 14 Tage Zwangspause warten nun auf die Pechvögel. Trotzdem reichte es am Freitag im Heimspiel vor weiterhin null Zuschauern zu einem wenig glanzvollen 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)-Heimsieg gegen die Eispiraten Crimmitschau. Die Treffer in der einseitigen und fast langweiligen Partie gegen den Tabellenletzten markierten Mike Miezskowski (11.) und Manuel Strodel (27.). Löwen-Keeper Kucis feierten einen Abend ohne Gegentreffer.

Das Spiel gegen den ESV Kaufbeuren fiel gestern Abend, wegen Quarantäne für das gesamte Team der Allgäuer. Dafür sprang gestern Abend in Frankfurt der ERC Freiburg ein, der wegen der Quarantäne eines weiteren DEL2-Vereins (Weißwasser) sonst spielfrei gewesen wäre. In einem munteren ersten Drittel gingen die Löwen zwei Mal in Führung, aber beide Male konnten die Gäste ausgleichen und so ging es mit einem 2:2 in die erste Drittelpause. Im Mittelabschnitt erhöhten die Löwen die Intensität und spielten mehr auf den Körper. Kurz vor Ende des Drittels belohnten sie sich für das engagiertere Spiel mit zwei späten Toren von Martin Buchwieser und Adam Mitchell und gingen verdient mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Kabine. Spiros 3:4 (55., nach Videobeweis) eröffnete die Freiburger Schlussoffensive. Prompt traf Scott Allen, der einen Schuss unhaltbar abfälschte, zum 4:4-Ausgleich (57.). Die Verlängerung blieb torlos und im Penaltyschießen traf letztlich Mitchell entscheidend zum Löwen.Sieg. - Tore: 1:0 Sebastian Collberg (1.), 1:1 Nikolas Linsenmaier (5.), 2:1 Adam Mitchell (7.), 2:2 Christian Billich (10.), 3:2 Martin Buchwieser (37.), 4:2 Mike Mieszkowski (40.), 4:3 Cam Spiro (55.), 4:4 Allen (57.).