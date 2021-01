Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LÖWEN KÖNNEN IN BAYREUTH SPIELEN FRANKFURT (RED)/DIE LÖWEN FRANKFURT KÖNNEN WIEDER DIE SCHLITTSCHUHE SCHNÜREN/NACH EINER SELBST VERHÄNGTEN QUARANTÄNE IN DER VERGANGENEN WOCHE UND DER AUSWERTUNG DER VOR WENIGEN TAGEN DURCHGEFÜHRTEN COVID19-PCR-TESTS FÜR D - FRANKFURT (red). Die Löwen Frankfurt können wieder die Schlittschuhe schnüren. Nach einer selbst verhängten Quarantäne in der vergangenen Woche und der Auswertung der vor wenigen Tagen durchgeführten Covid19-PCR-Tests für das gesamte Team haben die Löwen nun die Spielfreigabe von der DEL2 erhalten. Somit steht dem heutigen Auswärtsspiel des Eishockey-Zweitligisten bei den Bayreuth Tigers nichts mehr im Wege. Allerdings fallen Martin Buchwieser und Christian Obu aus (Covid19-positiv).