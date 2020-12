Jetzt teilen:

FRANKFURT - Die Löwen Frankfurt spielen nun doch am heutigen Freitag. Gegner ist der ESV Kaufbeuren. Spielbeginn in der Eissporthalle Frankfurt ist um 19.30 Uhr. Das Spiel wird live auf SpradeTV übertragen. Möglich geworden ist die vom 22. Spieltag vorgezogene Partie gegen den ESVK aufgrund der weiterhin bestehenden Quarantänemaßnahme für Spieler des Teams der Tölzer Löwen - dem eigentlichen Gegner der Kaufbeurer am heutigen Freitag.